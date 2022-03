GROWTHNDX2

Handelsidee

Bei diesem Wikifolio bin ich bei den anfänglichen Käufen ähnlich verfahren wie bei Growthndx1. Allerdings habe ich mir vorgenommen dieses Depot nicht ganz so stark diversifiziert zu halten so wie ich es bei #1 getan habe, was ganz einfach den Effekt haben soll dass eventuelle Ausbrüche stärker zubuche schlagen als bei #1

Viel Spaß und Erfolg

LG Maximilian Hupp mehr anzeigen