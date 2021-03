Growth Stocks 2030

Handelsidee

Die Zweitauflage von Growth Markets soll eine leicht verbesserte Risikostreuung in volatilen Wachstumsmärkten bieten und streut unter anderem auch beliebte ETF's mit ein. Der zugrundeliegende Handelsansatz bleibt jedoch erhalten.



Innovative und distrubtive Wachstumsmärkte, Green Deal, H2O, Solar, EV Market, Lithium, Tech, FinTech, Big Data, AI, Pharma, BioPharma, und Kryptowährungen.



Durch gezielte Gewinnmitnahmen in starken Wachstumsphasen soll das Depot sugzessive immer weiter ausgebaut werden, um eine bestmögliche Risikostreuung in starken Wachstumsmärkten zu gewährleisten. Hierbei sollen einzelne Positionen in regelmäßigen Abständen und je nach aktueller politischer als auch unternehmerischer News- und Wirtschaftslage immer wieder zu- als auch abverkauft werden.



Für überproportional starkes Depotwachstum liegt hierbei der Fokus auf zwei- drei einzelner zum Teil hoch spekulativen Einzeltiteln sowie regelmäßigen Teilnahmen an IPO's mit hohem Renditepotenzial.



Bis auf wenige Ausnahmen sollen so starke Long Trade Titel ausgebaut werden, die über die nächsten 2-10 Jahre gute bis sehr gute Renditeperformance aufweisen.



Schwerpunkt hierbei sind die Internationalen Märkte: USA, China, Europa ( insbesondere mit Fokus auf Skandinavien ) mehr anzeigen