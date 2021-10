SPX und mehr gehebelt mit EW

Handelsidee

Diese Strategie versucht mit Schwerpunkt SPX aber auch diversen Einzelaktien sowie ETFs und mit Hilfe von Optionsscheinen eine überdurchschnittliche Performance zu erreichen.



Ich mache dabei Elliott Wave (EW) basierte Vorhersagen und beziehe zusätzlich eine Vielzahl an Trendsignalen sowie Sentiment-Analyse mit ein um die Ein- und Ausstiege zu bestimmen. Es werden fast täglich Trades stattfinden, die generell der ständigen Risikoanpassung dienen. Die Trades können generell sowohl Long als auch Short sein.



Ziel ist es an der Aufwärtsentwicklung des US Markts sowie gewisser Rohstoffmärkte aber auch Crypto überdurchschnittlich teilzunehmen, während Korrekturphasen via EW vorhergesehen werden sollen um so wenig wie möglich in diesen Phasen zurückzugeben. mehr anzeigen