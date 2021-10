JB INVEST 2

Handelsidee

Sehr geehrte Anleger,

in diesem Wikifolio werden spekulative Hebelprodukte gehandelt, um eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen. Dem stehen erhebliche Risiken, aber auch Chancen entgegen. Durch die Day-Trading und Swing-Trading Strategie wird das Marktrisiko verringert, was Chancen auf Gewinne in jeder Marktphase eröffnet. Außerdem wird ein geringer Teil des Portfolios in Buy and Hold Unternehmen investiert, deren langfristige Entwicklung hohe Gewinnchancen in den kommenden Jahren bieten könnte. mehr anzeigen