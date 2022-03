Letzte Ereignisse im wikifolio

Kommentar

Innerhalb der letzten Wochen konnten die Aktienmärkte eine starke Gegenbewegung vollziehen. Die russische Invasion in die Ukraine führte zu großem Abgabedruck an den Märkten. Eine Abkommen zur Waffenruhe steht noch aus. In den nächsten Wochen und Monaten wird der Krieg voraussichtlich eine immer kleinere Rolle an den Finanzmärkten spielen. Mittelfristig könnten die aktuellen und zukünftigen Zinssteigerungen nebst hohen Enegierpreisen ein Belastungsfaktor für Aktien sein. So oder so sind Volkswirtschaftliche Themen und Erwartungshaltungen irrelevant für diese Anlagestartegie. Es werden regelbasiert die aktuell stärksten Wachstumsaktien gekauft. Nach einer Woche lässt sich noch keine Aussage über die Performance bzw. zur Titelauswahl für dieses Wikifolio treffen. Das Portfolio befindet sich im Aufbau. Jedoch lassen sich einige interessante Aktien finden. Das wöchentliche Screening für die Anlagestrategie Momentum Growth Aktien USA ist erfolgt. Alle Bestandspositionen weisen eine Gesamtnote 1 auf. Aus diesem Grund besteht kein Verkaufsbedarf. Das Ziel war, dass Portfolio stetig bei neuen Kaufkandidaten aufzustocken, um die Cashqoute gegen 0 zu fahren. Zu den 4 Bestandspositionen wurden heute 4 weitere Aktien gekauft. Die jeweiligen Positionsgrößen betragen 8%, wodurch aktuell eine Investitionsqoute in Höhe von ca. 65% erreicht wird. Alle neuen Käufe weisen eine Gesamtnote 1 auf. Auch im Bezug auf die heutigen Käufe zeigt sich, dass momentumstarke Aktien, nicht wie oft unterstellt, aus dem Techbereich kommen müssen. An den Märkten werden aktuell tendenziell eher defensive Branchen gespielt, wodurch in diesen Branchen die Wachstumsunternehmen profitieren. Gerade der Healtcare und Rohstoffbereich konnte sich in den letzten Wochen und Monaten dem Abwärtstrend des Gesamtmarktes entziehen und performte gut. Aus diesem Grund sind Unternehmen dieser Branchen im großen Umfang im Portfolio enthalten. Da wöchentlich jede Bestandsposition auf dem Prüfstand steht kann eine Branchenrotaion schnell zu größeren Verkäufen und Käufen anderer Branchen führen. Folgende Aktien wurden heute gekauft: - Cactus - Clearfield - Cross Country Healthcare - IRadimed