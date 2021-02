lex corbis

Letzte Ereignisse im wikifolio

Kommentar

Am Wochenende fand eine Bewertung und Umschichtung meines wikifolio-Musterdepots statt. Folgende Titel wurden verkauft: keine Folgende Werte wurden neu in das wikifolio aufgenommen: Das Depot wird am Montag erstmals mit Titeln bestückt. Lage der Märkte Entwicklung DAX 30: Kursentwicklung in der vergangenen Woche: - 0,1 % Kursentwicklung seit Jahresanfang: + 9,9 % Abstand vom Gleitenden Duschschnitt 50: + 1,59 % Abstand vom Gleitenden Duschschnitt 200: + 8,57 % Entwicklung NASDAQ 100: Kursentwicklung in der vergangenen Woche: +1,3 % Kursentwicklung seit Jahresanfang: +28,2 % Abstand vom Gleitenden Duschschnitt 50: +3,89 % Abstand vom Gleitenden Duschschnitt 200: +18,26 % Marktkommentare Börsen-Barometer: Die Einschätzung der langfristigen Börsenlage ist weiterhin prositiv (3:0 für Kaufen). Quelle: https://www.boerse-online.de/boersenbarometer Marktstimmung: "Internationale Investoren sind extrem bullish, hierzulande überwiegt die Skepsis." Quelle: https://www.comdirect.de/cms/finanzwissen-marktchance-dax-sentiment.html Infrationssorgen belasten - 10-jährige US-Anleihen & Bitcoin gefragt. Quelle: https://trading.captrader.com/category/news/ Marktausblick: "Die Grundstimmung an den Aktienmärkten stellt sich nach wie vor sehr optimistisch dar, was auch an der starken Berichtssaison liegt. Die eine oder andere Bewegung an den Märkten signalisiert dabei aber durchaus schon Überhitzungstendenzen. Für Störfeuer an den Aktienmärkten könnte in den kommenden Monaten der von uns erwartete Inflationsschub sorgen....In Summe bleiben wir aufgrund der von uns unterstellten starken Fundamentaldaten (Konjunktur- und Gewinnerholung, unterstützende Geldpolitik) optimistisch für die Aktienmarktentwicklung. Ob der nicht zu übersehenden Überhitzungstendenzen dürfen aber zwischenzeitliche Rücksetzer nicht überraschen." Quelle: https://www.boerse-live.at/de/kurse-und-maerkte/marktkommentare.html