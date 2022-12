IMPACT and DIGITAL Investing

Es soll primär in Unternehmen investiert werden, welche sich laut fundmentaler Daten erfolgreich mit dem Thema Impact und Digitalisierung auseinandersetzen. Das Grundprinzip dieses wikifolios besteht darin aus dem breiten Spektrum der Digital- und der ESG-Welt eine möglichst attraktive Rendite zu generieren. Dieses wikifolio beschränkt sich nicht nur auf Einzeltitel, sondern es können zudem ETFs, als auch Fonds in dieses wikifolio aufgenommen werden. Dazu gehören beispielsweise Artikel 9 Fonds und jene die nach den SDG (Sustainable Developmet Goals) agieren und in Ihre Strategie mit einbeziehen. Es wird ein langfristiger Ansatz verfolgt.