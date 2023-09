Octen Commodities

In diesem Wikifolio werden ausschließlich Rohstoffaktien der drei Rohstofftypen: Elektrizität, Bodenschätze (Gas, Öl, Kohle) und Edelmetalle verwaltet. Hierbei werden ausschließlich fundamental analysierte Dividendentitel ausgesucht, um die generell höhere Volatilität des Rohstoffmarkets, so gut wie möglich zu kompensieren. Um eine möglichst optimale Diversifikation zu realisieren, findet die Allokation auf zwei Ebenen statt. Die erste Ebene allokiert nach Rohstoff-Typ, bei gleichmäßiger Gewichtung (also 33% pro Rohstofftyp). Auf zweiter Ebene werden die Unternehmen ebenfalls gleichmäßig gewichtet, wobei der Emerging-Markets Anteil nicht 40% übersteigen darf. Eine Anpassung des Portfolios findet jährlich im April statt. Verkäufe, werden nur aufgrund aussichtsloser Geschäftsaussichten oder im Notfall (z.B. Insolvenz der Gesellschaft) getätigt.