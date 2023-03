Das Dachwikifolio "roof is on fire" investiert in ausgewählte Wikifolios, die eine solide Performance aufweisen und langfristiges Wachstumspotential haben. Durch die sorgfältige Auswahl der Wikifolios wird das Risiko minimiert, während gleichzeitig eine attraktive Rendite angestrebt wird. Das Dachwikifolio eignet sich besonders für Anleger, die eine sichere und langfristige Anlagestrategie verfolgen möchten.