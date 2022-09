No Games just Trend

Konsequent wird nach dem für diese Strategie entwickelten Trendsignal gehandelt. Hierbei werden die verschiedenen Marktphasen mit ihren Aufwärts- und Abwärtsbewegungen gehandelt. Ein Gesamtmarkttiming wird nicht verfolgt, es werden Trends von Einzelwerten gehandelt. Eine Absicherung des Depots zusätzlich mit Puts wie in aktuell schwierigen Zeiten (06/22) ist nicht nötig, da den ausgesuchten Werten auch konsequent in deren Abwärtsbewegungen gefolgt wird um diese dann nach Ende eine Korreukturphase und einer Trendumkehr wieder aufzusammeln. Durch diese Handelsidee versucht sich das Portfolio unabhängig von starken nach unten gerichteten Marktbewegungen in Korrkturphasen zu machen und vor allem davon, wann und wie tief diese enden.