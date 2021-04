Handelsidee

RVDF BEST IN CLASS soll ein breit diversifiziertes Dachwikifolio aus den meiner Analyse nach besten Wikifolio-Zertifikaten der unterschiedlichsten Sektoren und Strategien sein. Im Vordergrund steht klar die Performance bei einer möglichst geringen Schwankungsbreite.



Handelsstrategien, Regionen, Sektoren sollen ausgewogen gewichtet sein. Die Performance in steigenden Märkten im Vergleich zu einer Benchmark ist ebenso relevant, wie das Verhalten des Wikifolio-Zertifikates in fallenden Märkten und Crashszenarien.



Das Ranking findet über ein Punktesystem statt, das die unterschiedlichen Faktoren gewichtet und eine streng definierte Beurteilung erlaubt. Der Anlagehorizont ist mittel- bis langfristig. mehr anzeigen