Sektoren Momentum

Handelsidee

1. Angestrebt wird eine Investition in bis zu zehn aktuell unterbewertete Aktien.

2. Diese müssen allerdings zum Stichtag (letzter Handelstag des Monats) über der 200-Tage-Linie notieren.

3. Sollte ein Wert diese nicht erreichen, wird er durch einen anderen Wert ersetzt. Voraussetzung ist allerdings, dass der Gesamtmarkt (MSCI World oder MSCI Emerging Markets) ein positiveres Momentum hat als die alternativen Anlageklassen Immobilien, Bonds, Gold oder Cash.

4. Sollte der Gesamtmarkt keine neuen Aktienkäufe zulassen, wird das übrige Kapital gleichgewichtet in die zwei derzeit besten Momentum-Sektoren (nach 3 und 6 Monatstrend) investiert.

5. Sollten diese in den Monaten darauf nicht mehr zu den 3 besten zählen, werden sie durch die neuen 2 besten ersetzt.



