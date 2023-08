SeTInvest Future Living Trends

Das wikifolio "Future Living Trends" legt seinen Fokus auf Trends und Themen, welche auf die Gesellschaft der nahen oder fernen Zukunft zukommen und diese beeinflussen, bzw. im besten Sinne verbessern sollen. Um einige Sektoren/Themen zu nennen die im Sinne der Definition dieses Wikifolios dazu zählen: der gesamte Gesundheits- und Medizinsektor, Abfall- und Wasserwirtschaft, Energieversorgung, Mobilität, Ernährung, Wohnraum. Dieses wikifolio ist als Investment-Portfolio ausgerichtet und hat das Ziel die Titel mittel- bis langfristig zu halten. Ein frühzeitiger Verkauf von Titeln wird nur angestrebt wenn Unternehmensnachrichten an der Investmentthese des Titels zweifeln lassen oder wenn aussichtsreichere Titel aus demselben Sektor identifiziert werden und ein Austausch stattfindet. Auf Grund dessen wird das Anlageuniversum auf Aktien, ETFs und Fonds beschränkt. Hierbei werden vereinzelt auch IT/Tech-Unternehmen in diesem Wikifolio vertreten sein, es wird jedoch darauf geachtet, dass deren Anteil am Portfolio nicht überhand nimmt. --> Ich verweise hierzu gerne auf mein anderes wikifolio "SeTInvest Tech und Trends" dessen Hauptfokus in diesem Bereich liegt. :-)