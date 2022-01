Smart Global Invest

Handelsidee

Die Idee ist Wachstums- und Qualitäts-Unternehmen effizient zu finden und wenn die Story intakt ist laufen zu lassen.



Grundsätzlich achte ich zunächst auf das Geschäftsmodell - finde ich es „sympathisch ansprechend“, schlüssig bzw. erfolgversprechend zukunftsträchtig und kann ich es gut nachvollziehen. Wachstum und Effizienz (Profitabilität) sind darüber hinaus wichtige Kriterien (im Kontext von Branche und Sektor). Es soll tendenziell alles in einem gesunden Verhältnis stehen. Die Verschuldung und Bewertung wird daher auch hinterfragt.



Vor allem ist aber die Frage wesentlich entscheidend, ob das Unternehmen und der Sektor in vielen Jahren besser dasteht. Die erfolgreiche Mischung wird von mir angestrebt, auch im Sinne von starkem Wachstum und etwas Basis-Stabilität, aber Stabilität nicht im Sinne von Stillstand.



Bei maximal 70 Werten sollte Schluss sein, wenn die Marke überhaupt erreicht wird. Die Anzahl ist an nicht wichtig für mich, viele Wege führen nach Rom, aber ich möchte mich dem zeitlich widmen können und da sehe bzw. habe ich in der Größenordnung kein Problem. Ich versuche allerdings ganzheitlich Qualität zu komprimieren/bündeln.



Eine Diversifikation folgt dem S&P 500 orientierend. Die Unternehmen ordne ich nach dem GICS den Sektoren zu.



Ziel ist es den MSCI World zu schlagen. Diversifikation soll das Risiko mildern/verteilen und das Depot rund machen. Wobei ich bewusst gewisse Sektoren stärker gewichte (nach den Aspekten Zukunft, nachhaltige Trends, Wachstum und wenn möglich Krisenfestigkeit). Ich suche auch in zyklischen Bereichen weniger zyklische Unternehmen oder solche, wo letztlich Geschäftsmodell/Wachstum und Qualität schlicht überzeugen.



Grundsätzlich habe ich mehr Vertrauen in die gewachsene Aktienkultur der USA. Anhand der oben beschriebenen Vorgehensweise möchte ich mir einen erfolgreichen Mini-ETF aus meinen Favoriten bauen. mehr anzeigen