Shorts Longs und alle Werte

Wie der Name schon sagt, sollen in diesem wikifolio Short- und Longpositionen hauptsächlich auf NASDAQ 100 Index und Rohstoffe gehandelt werden. Bei den günstigen charttechnischen Gelegenheiten (Trendfolgemodell der volumengewichteten gleitenden Durchschnitte, relative Stärke) sollen Faktorzertifikate mit Long- und Shortpositionen getradet werden. In wechselnden Marktphasen (Aufwärts- und Seitwärtsbewegungen) soll das gesamte Anlageuniversum gehandelt werden. Anlagehorizont: mittel- bis kurzfristig.