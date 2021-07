Wasserstoff-Solar_080721

Handelsidee

In diesem Wikifolio soll grundsätzlich in zukunftsträchtige nachhaltige Werte, die aus dem Bereich Solar und Wasserstoff stammen, investiert werden und im Zeitverlauf sollen punktuell Schwerpunkte gesetzt werden.

Die bevorzugten Werte in diesem Porttfolio sollen im Wesentlichen anhand unterschiedlicher technischer Analysen ausgewählt, bevorzugt und gehandelt werden. Hier sollen insbesondere die zur Verfügung stehenden unterschiedlichen Trendbestimmungsindikatoren ohne Computerunterstützung (Softwareprogramme) berücksichtigt werden. mehr anzeigen