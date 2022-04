Spezial Sektoren Trend

Das wikifolio setzt auf Themen-ETFs, die ein besonders gutes Momentum haben. Dabei soll in die Performance-stärksten Branchen der vergangenen Monate investiert werden. Wöchentlich wird die Zusammensetzung überprüft. Basis ist der Schlusskurs des Vortages. Sektoren sind beispielsweise Video Games, Chips, Biotech, Healthcare Innovation, Gold Mining, Robotics, Wasserstoff, Rohstoffe etc. Diese sollen in der Regel mit Hilfe von ETFs abgebildet werden, möglich sind aber auch aktiv gemangte Fonds, wenn sich das Marktsegment nicht anders investieren lässt. Als Momentum-Faktoren sollen die 3- und 6-Monate-Performance der Sektoren sowie die 200-Tage-Linie dienen. Sollte bei den meisten Sektoren die Summe aus beiden bei unter 0 liegen bzw. die 200-Tage-Linie unterschritten sein, ist auch ein teilweiser oder kompletter Cash-Bestand bzw. Investitionen in Bonds möglich.