Zukunftstechnologien Newcomer

Handelsidee

Das Ziel dieses wikifolio ist es eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften bei überschaubarem Risiko.

Hierbei plane ich die Produkt-Releases verschiedener Firmen zu verfolgen und plane in Aktien der Firmen zu investieren deren Technologien ich in Zukunft als erfolgsvesprechend einstufe.

Es wird eine mittel bis langfristige Haltedauer angestrebt, hierbei plane ich auch die aktuelle Marktlage mit in Betracht zu ziehen. mehr anzeigen