Handelsidee

Das Wikifolio "Smartment" setzt sich zusammen aus den beiden Wörtern "smart" und "investment".



Smart, clever und klug soll durch alles Marktphasen hinweg auch die Anlagephilosophie sein, die sich den jeweiligen Rahmenbedingungen anpasst und somit für eine bestmögliche Manövrierfähigkeit auch in unruhigen Fahrgewässern sorgt.



Angelegt wird ausschließlich in Aktien. Short-Positionen oder dergleichen werden kategorisch ausgeschlossen.



Branchen- oder länderspezifische Präferenzen existieren nicht.



Das realistische Ziel von "Smartment" besteht darin, in der Summe häufiger zu gewinnen als zu verlieren. mehr anzeigen