Midas Global

Handelsidee

Wenn Firmen Gewinn machen, dass wird der Kurs den Gewinnen folgen.



Wir suchen Aktien deren fundamentale Daten grundsätzlich sehr gut sind. Für den Ein- und Ausstieg werden Chartsignale genutzt.



In diesem Wikifolio werden die Aktien über Optionsscheine gekauft. Wir potentieren daher die Gewinne und managen die Verluste (sollten welche entstehen) durch ein definiertes Sicherheitssystem.



So lange der Trend einer Aktie besteht reinvestieren wir die Gewinne. So kommt der Schneeball ins rollen.



Aufgenommen werden maximal 20 Titel. mehr anzeigen