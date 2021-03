runder Tisch - MS CAP DE

Handelsidee

Dies ist das zweite „runde Tisch“ Wikifolio, in diesem Verfolge ich den Ansatz, dass deutsche mittelständige und klein Unternehmen, Waren in China oder America kaufen, sowie ihren Umsatz durch die Nutzung von Automatisierung und Robotic Verbessern können.

Das Muster Depot wird in vier Bereiche unterteilt.

Im ersten Bereich werden ETFs auf deutsche mid und small caps gekauft, dies werden ca. 30% des Budgets beanspruchen. 25% werden in die entsprechende „begünstigten“ bzw. „unterstützer“ investiert. Dies können Bereiche Seien wie Automatisierung, Robotic, Big Data, AI, Baugewerbe sowie REIT ETFs. Diese bilden dann den zweiten Bereichen.

Bereich Nr. 3 bildet mit ca. 30% den Bereich der „Sponsoren“, durch den weiter Cashflow generiert werden sollen, der in die ersten beiden Bereiche zurückfließt

Der vierte Bereich steht frei zur Verfügung und wird für Nachkäufe oder einzelne Investitionen genutzt. Auf diesen entfallen etwa 15%



Anlagenhorizonte der Bereiche

1 – langfristig

2 - langfristig

3 - mittelfristig

4 – kurzfristig



Das Ziel ist es, die ersten zwei Bereiche möglichst auf den angegebenen Anteilen zu halten. Bereich eins soll möglichst nur Physisch replizierte ETFs nutzen damit das Investierte Geld auch entsprechend an die Unternehmen weitergegeben wird.

Die Bereiche 3 und 4 können komplett verkauft werden, falls es die Marktsituation erfordert, hier werden regelmäßige technische Analysen durchgeführt und entsprechende Stop-Loss werte eingerichtet. Die Unterstützenden ETFs dürfen max. zu 50% reduziert werden, wobei versucht wird zu günstigeren Konditionen nachzukaufen.

Ein Rebalancing erfolgt einmal im Monat, wobei das Hauptaugenmerk hier auf den ersten Beiden Bereichen Liegt. Zweimal im Jahr sollen dann alle Positionen einem review unterzogen werden, um ggf. auf andere ETFs umzusteigen oder neue hinzuzufügen. mehr anzeigen