Shorts Longs und alle Werte

Wie der Name schon sagt, sollen in diesem wikifolio Short- und Longpositionen hauptsächlich auf DAX und NASDAQ 100 Index und andere Indices gehandelt werden. Bei den günstigen charttechnischen Gelegenheiten (Trendfolgemodell der volumengewichteten gleitenden Durchschnitte, relative Stärke) sollen Knockouts und Faktorzertifikate mit Long- und Shortpositionen auf NASDAQ 100 getradet werden. In wechselnden Marktphasen (Aufwärts- und Seitwärtsbewegungen) soll das gesamte Anlageuniversum gehandelt werden. Anlagehorizont: mittel- bis kurzfristig.