QUALITY MEETS VALUE

In diesem Wikifolio können 2 Investitionsansätze zur Anwendung kommen. Beim ersten Ansatz besteht die grundlegende Idee darin, attraktive Aktien zu einen Preis zu erwerben, der deutlich unter seinen innere Unternehmenswert liegen. Der innere Wert wird durch eigene Berechnungen ermittelt. Dieser Wert wird dann mit einem Faktor von mindestens 5-7% pro Jahr für die nächsten 5 Jahre abgezinst. Sollte der aktuelle Kurs 25% unterhalb des Abgezinsten Wertes sein, wird noch ein Qualitätscheck zur Aktie vollzogen. Erst wenn auch der Qualitätscheck mindestens einen Score von 7/10 aufweist wird in diese Aktie investiert. Beim zweiten Ansatz werden die Flops der letzten 6 Monate der einzelnen Indizes ermittelt. Die jeweils 15 Aktien die am schlechtesten Performt haben werden einem Qualitätscheck unterzogen. Damit eine Investition in frage kommt muss mindestens ein Score von 7/10 erreicht werden. Beim Qualitätscheck werden unter anderem Umsatzwachstum, Gewinn Kontinuität, Eigenkapitalrendite, Renditeerwartung analysiert.