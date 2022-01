Werte je nach Marktlage

Handelsidee

Bekanntermaßen lassen sich aus Entwicklungen der Vergangenheit nur schwierig Rückschlüsse auf Entwicklungen in der Zukunft ziehen.



Diesem Musterdepot liegt die Idee zugrunde, dass nicht jedes System in jeder Lage gleich gut oder schlecht funktioniert. Im Umkehrschluss gibt es sehr wohl Werte, die sich auch in sehr schwierigen Marktphasen unbeeindruckt zeigen und positiv entwickeln.



Es soll mit diesem Musterdepot aufgezeigt werden, dass es möglich ist, durch ein entsprechendes Depotmanagement in jeder Marktphase Werte zu finden, die sich im Musterdepot erfolgreich entwickeln.



Es sei darauf hingewiesen, dass angedacht ist, nicht mehr als eine Position zur Zeit im Depot zu halten. Qualität vor Quantität.



Es ist geplant, dass nur Werte ins Depot kommen, die sich bereits über einen längeren Zeitraum bewiesen haben, und die sich aktuell überdurchschnittlich positiv entwickeln.

Werte, die in der Vergangenheit inakzeptabel hohe Verluste gemacht haben, sollen planmäßig aus Gründen der Risikominimierung nicht ins Depot kommen - unabhängig davon, wie erfolgreich sie aktuell performen.



Es ist angedacht, den Markt täglich nach aussichtsreichen Kandidaten für das Depot zu sondieren. Werte, die sich entgegen der Erwartung negativ entwickeln, sollen planmäßig wieder abgestoßen werden. Sollten Kandidaten identifiziert werden, die aktuell besser performen, als der sich im Depot befindliche Wert, so ist angedacht, entsprechend umzuschichten (sofern sich der bestehende Depotwert mindestens "kostendeckend" entwickelt hat). mehr anzeigen