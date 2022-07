FY XU-SOMAK

Das Ziel dieses Wikifolios soll darin liegen, von Kursschwankungen Gebrauch zu machen. Aus diesem Grund wird der Anlagehorizont kurz- bis mittelfristig sein. Dadurch soll ausreichend Liquidität generiert werden, um zusätzliche Investitionen tätigen zu können. Ziel ist es, so breit wie möglich das Risiko zu streuen. Die Verluste sollen idealerweise gering gehalten werden. Falls wider Erwarten eine Aktie nicht gut laufen sollte, wird sie trotz Kursverlust verkauft, um Liquidität bereitzuhalten. Es wird angestrebt, in so vielen Aktien wie möglich investiert zu sein, aber Phasen von hoher Cash-Quote können auch in Betracht gezogen werden. Als Entscheidungskriterium sollen ausschließlich technische Indikatoren dienen. Auf die fundamentalen Werte wird kaum Bezug genommen.