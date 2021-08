Global Trend Players

Handelsidee

Dieses Wikifolio ermöglicht die Investition in wachstumsstarke, trendstabile und meiner Meinung nach fair bewertete Aktien.

Der Anlagehorizont ist ewig, solange Fundamentalkriterien wie kontinuierliches Wachstum und Bedienung von Trends erfüllt werden. Aktienkäufe geschehen bevorzugt in Korrekturphasen. Das Portfolio ist nach Branchen diversifiziert, um eine erhöhte Sicherheit in volatilen Phasen zu erhalten mehr anzeigen