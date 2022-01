Handelsidee

Das wikifolio "Bertl-100" soll ähnlich einem Index meine 100 besten Aktien-Ideen abbilden. Dementsprechend sollen sich zu jedem Zeitpunkt genau 100 Unternehmen, von denen ich langfristig überzeugt bin, im wikifolio befinden. Dieser Überzeugung liegt in der Regel meine Einschätzung zu Grunde, dass die enthalten Werte von mindestens einem Megatrend überproportional profitieren bzw. diese Trends aktiv mitgestalten. Aktuell sehe ich derartige Megatrends etwa in den Überkategorien Digitalisierung, Gesundheit, Lifestyle und Nachhaltigkeit.



Auf Basis intensiver Fundamentalanalyse sollen innerhalb der entsprechenden Subkategorien (z.B. Cybersecurity, innovative Behandlungsmethoden, E-Commerce, Erneuerbare Energie etc.) meine jeweiligen Top Picks ausgewählt werden. Bei der Unternehmensanalyse sollen neben den herkömmlichen Kennzahlen (aus GuV, Bilanz und Cashflow Statement) auch weiche Faktoren (bspw. Qualität der Unternehmensführung und Marktpositionierung) eine wesentliche Rolle spielen. Aufgrund des mittel- bis langfristigen Anlagehorizonts soll die Technische Analyse (Chartanalyse, relative Stärke etc.) bei der Entscheidungsfindung eine untergeordnete Rolle spielen. Auch vor vermeintlich (zu) hohen Bewertungen soll nicht zurückgeschreckt werden.



Ziel des wikifolios ist eine kontinuierliche Outperformance der Benchmark, wobei der MSCI World als Referenzindex herangezogen werden soll. Hinsichtlich Branchen und Regionen soll es keine Einschränkungen geben. Von einer Übergewichtung in den USA sowie im Technologie-Bereich ist angesichts der Handelsidee auszugehen.



Um auf etwaige Chancen/Risiken schnellstmöglich reagieren zu können, soll sowohl das bestehende Portfolio als auch der Gesamtmarkt laufend beobachtet werden. Dabei sollen jedoch keine Versuche unternommen werden, kurzfristige Marktentwicklungen zu timen und das wikifolio soll stets investiert bleiben. Um möglichst gut vom Zinseszinseffekt profitieren zu können, ist grundsätzlich kein Rebalancing vorgesehen. mehr anzeigen