When in trouble - double

Ich handle dieses Depot nach einem von mir erfundenen System. In diesem Depot handle ich fast nur Dax, Dow, Nasdaq, Brent, Gold, SP500 und Euro Paare. Die Haltedauer kann von 2 Tagen bis 3 Monate sein. Verkauft und gekauft wird meist bei festen Marken, die schon bei einem vorherigen Trigger bekannt sind. Gehandelt werden meist Optionsscheine. In dieser Strategie verkaufe ich auch mit Verlusten. Ich habe dieses System in unzähligen Charts backgetestet. Nachrichten spielen meist keine Rolle und werden ignoriert. Es zählen nur die von mir berechneten Signale.