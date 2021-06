10 Millionen Euro Dach

Handelsidee

Dieses Portfolio soll in Wikifolio-Zertifikate mit und ohne Hebel-Produkten investieren, die bereits etwa 10 Millionen Euro als investiertes Kapital sammeln konnten. Diese Summe ist jedoch nicht bindend. Bei entsprechender Qualität können Ausnahmen zugelassen werden.

Ebenso soll ein hohes Wachstum in der Vergangenheit ein Kauf-Faktor sein.



Zertifikate mit Hebel-Produkten sollen nur bei der Nutzung der Hebel-Produkte in geringem Rahmen als Versicherung gegen einen Kurssturz in die Auswahl kommen. Es ist beabsichtigt, Zertifikate, die Hebel-Produkte als Spekulations-Objekte einsetzen, zu vermeiden.



Es soll auch auf die Qualität und Fundamental-Analyse der Aktien, ETFs, usw. in den Wikifolio-Zertifikaten geachtet werden. Dabei soll auf KGV, KBV, Eigenkapital, Freue Cash Flow, Wahrscheinlichkeit einer Bilanzfälschung und Verschuldung abgestellt werden.

Auch soll eine Chancen- und Dynamik-Bewertung durch die Past-earnings-growth-Analyse erfolgen.

Beabsichtigt sind überwiegend langfristige Investitionen. mehr anzeigen