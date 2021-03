Diversified Trend Chances

Handelsidee

Um möglichst viele Anlagechancen wahrzunehmen, ist das Anlageuniversum dieses Portfolios relativ breit aufgestellt.



Das wikifolio wird aktiv gemanagt und beabsichtigt eine fundamental und charttechnisch getriebene Trendstrategie in aussichtsreiche Aktien der ganzen Welt, mit einem Fokus auf Europa und die USA. Ergänzend in kleinerem Maße wird in Rohstoffe, Kryptowährungen, Fonds und ETFS investiert. Um das Portfolio gegen Korrekturen des Gesamtmarktes zu schützen sollen Hebelprodukte und/oder short ETFs genutzt werden. Der Zeithorizont der Investments ist situationsangepasst auf eine mittel- bis langfristige Halteposition ausgerichtet.



Zur Entscheidungsfindung werden Methoden der Charttechnik sowie fundamentale Unternehmensanalysen und makroökonomische Informationen herangezogen.



