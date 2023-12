Das Global Expert Growth Dachwikifolio soll eine ausgewogene Mischung darstellen, welches in jeder wirtschaftlichen Situation Sicherheit und Ertrag kombiniert. Die Mischung der Anteile an ausgewählten Wikifolios versucht alle Kapitalbereiche zu berücksichtigen, die Erträge generieren. Als da wären Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Währungen, Immobilien und Edelmetalle.So sind die Wikifolios aus dem gesamten Anlageuniversum möglich. Die Einzelpositionen können in der Größe variieren und bei Erreichung ausgewählter Ziele veräußert werden.