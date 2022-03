Branchenmix.

Handelsidee

Es ist geplant hautsächlich in Aktien von Unternehmen zu investieren die überwiegend in den Branchen Technologie, Gesundheit/Biotech und Rohstoffe/Edelmetalle tätig sind.



Es soll in Aktien von Unternehmen investiert werden, die meiner Meinung nach unterbewertet sind. Es soll nach einer Fundamentalanalyse nach Kennzahlen (KGV, KVC, PEG, etc.) investiert werden.

Die Chartanalyse kann als weiteres Entscheidungskriterium dienen.



Weiters soll in meiner Meinung nach aussichtsreiche ETFs (Technologie, Gesundheit/Biotech und Rohstoffe/Edelmetalle) investiert werden.



Bis zu 10% des Musterdepots kann in Reversebonuszertifikate investiert werden.



Der Investitionsgrad kann zwischen 0% und 100% liegen.

Überwiegend soll langfristig gehandelt werden mehr anzeigen