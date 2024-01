Bonus ETF defensiv

Es ist geplant in Bonuszertifikate und Reversebonuszertifikate auf den DAX und EURO STOXX 50 als Basiswert zu investieren. Grundsätzlich soll zeitgleich in Bonuszertifikate und Reversebonuszertifikate auf den DAX und EURO STOXX 50 investiert werden. Gewinne können dadurch erzielt werden, dass sich der Basiswert oberhalb (Bonuszertifikate) bzw. unterhalb (Reversebonuszertifikate) bestimmter Barrieren bis zum Ablaufdatum bewegt. Mit Hilfe der Chartanalyse (Trendwendeformationen, Widerstände, Unterstützungen) sollen die geeigneten Barrieren festgelegt werden. Weiter kann als Beimischung in meiner Meinung nach eher defensiv ausgerichteten ETFs (Aktien, Renten) und ETCs ( Rohstoffe, Edelmetalle) investiert werden. Der Investitionsgrad kann zwischen 0% und 100% liegen. Überwiegend soll kurzfristig gehandelt werden.