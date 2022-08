Flexibles investieren - defensiv

Es ist geplant in Bonuszertifikate/Reversebonuszertifikate, Aktien, ETFs und ETCs zu investieren. Es ist geplant in Bonunzertifikate und Reversebonuszertifikate auf alle Basiswerte zu investieren. Es kann gleichzeitig auf fallende und steigende Kurse investiert werden um von einem möglichen Zeitwertgewinn profitieren zu können. Als Entscheidungskriterium soll das Chance -/ Risikoverhältnis des jeweiligen Wertpapiers herangezogen werden. Die Chartanalyse (Trendwendeformationen, Wiederstände, Unterstützungen) kann als Entscheidungskriterium dienen. Die Restlaufzeit der Zertifikate soll 6 Monate nicht übersteigen. Es soll in Aktien mit einer Mindestmarktkapitalisierung von 5 Mrd Euro investiert werden die meiner Meinung nach unterbewertet sind. Es soll nach einer Fundamentalanalyse nach Kennzahlen (KGV, KVC, PEG, etc.) investiert werden. Die Chartanalyse kann als Entscheidungskriterium dienen. Es soll in meiner Meinung nach aussichtsreiche ETFs (Aktien, Renten) und ETCs ( Rohstoffe, Edelmetalle) investiert werden. Der Investitionsgrad kann zwischen 0% und 100% liegen. Überwiegend soll kurzfristig gehandelt werden.