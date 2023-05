exzentrisches outperformen

Meine Strategie beruht darauf, dass ich davon überzeugt bin, dass langfristige Investitionen in qualitativ hochwertige Unternehmen eine solide Grundlage für den Aufbau eines erfolgreichen Portfolios bilden. Ich habe mich sorgfältig für Unternehmen entschieden, die eine solide finanzielle Basis, eine nachhaltige Geschäftsstrategie und eine hohe Wettbewerbsfähigkeit aufweisen. Obwohl ich nicht zu stark diversifiziert bin, habe ich mein Portfolio bewusst breit aufgestellt, um mein Risiko zu minimieren und mögliche Schwankungen in bestimmten Branchen oder Sektoren auszugleichen. Ich verfolge meine Positionen regelmäßig und passe sie gegebenenfalls an, um sicherzustellen, dass sie weiterhin meinen Anforderungen und Kriterien entsprechen. Dabei berücksichtige ich neben der Finanzperformance auch Unternehmensnachrichten, Marktbedingungen und andere relevante Faktoren. Obwohl ich eine moderate Diversifikation praktiziere, strebe ich dennoch danach, Benchmarks wie den S&P 500 oder Nasdaq 100 langfristig zu outperformen. Ich glaube, dass langfristige Investitionen in qualitativ hochwertige Unternehmen, welche solide Fundamentaldaten aufweisen, die beste Strategie sind, um nachhaltig erfolgreich zu sein.