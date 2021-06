Erneuerbare Energien Small u Mid

Letzte Ereignisse im wikifolio

Kommentar

AZURE POWER GLOBAL DL-,01

Ich habe mir die Aktie von Azure Power, einem in Indien ansässigen Solarenergie-Unternehmen, im Detail angesehen. Auf Basis einer in die Tiefe gehenden fundamentalen Analyse bin ich zu dem Schluss gekommen, dass Azure Power aktuell zwar fair bewertet ist, allerdings die Chancen die Eröffnung einer ersten Position auch heute schon rechtfertigen. Die Mischung aus politischer Förderung durch die indische Regierung (Stichwort "renewables first", angestrebte Verdreifachung der Kapazitäten an Erneuerbaren bis 2030!), der konsistent wachsende Energiehunger der 1,4 Mrd. Inder und der hervorragenden Marktstellung des Unternehmens - Azure Power verfügt gemessen an den Kapazitäten über das drittgrößte Portfolio an Erneuerbaren in Indien - machen die Aktie in meinen Augen zu einem vielversprechenden Kandidaten für das wikifolio. Zudem hat die Dynamik im erneuerbaren Energien-Bereich in Indien zuletzt spürbar zugenommen (Börsengänge bzw. entsprechende Gerüchte sowie größere Übernahmen), sodass ich bei Azure Power auch eine gewisse Übernahmephantasie sehe. Die detaillierte Analyse ist hier in englischer Sprache abrufbar: https://seekingalpha.com/article/4435677-azure-power-no-real-bargain-but-fair-price