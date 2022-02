Rendite mit System

Handelsidee

Ziel des Wikifolios ist es, ein Portfolio aus drei systematischen Strategien zu handeln, so dass mindestens eine der Strategien unabhängig von der Marktphase erfolgreich läuft.

Die Strategien werden mit ETFs (Aktienindizes, Renten, Gold) und amerikanischen Aktien, die im S&P500 gelisted sind, umgesetzt.

Sollte das System auf Wochenbasis keine Einstiegssignale in Aktien generieren, so wird die Liquidität systematisch in Renten-ETFs angelegt.

mehr anzeigen