Handelsidee

In diesem Depot werden Aktien von Wachstumsunternehmen gehandelt. Es kommen in erster Linie Aktien mit einem hohen Umsatz- und Gewinnwachstum in Frage.

Die Wertpapiere werden sowohl nach fundamentaler als auch nach charttechnischen Aspekten ausgesucht.

Ziel soll es sein eine Outperformance gegenüber einem Indexinvestment (Dax) zu erzielen.

Das Handelsuniversum werden hauptsächlich Aktien sein. Zur Beimischung können aber auch ETFs gehandelt werden, um bestimmte Trends mit abzudecken. mehr anzeigen