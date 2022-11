Alphaplus Topinvestor

Dieses Portfolio orientiert sich an den Investments von Carl Icahn und kombiniert diese mit zusätzlichen Peer-Group Unternehmen, wie Carl Icahn halten wir 20% des Portfolios in Cash, anders als bei Icahn sollten keine Derivate zum Einsatz kommen, 100% des Portfolios besteht aus Aktien, die an- und abverkauft werden. Icahn ist dafür bekannt dass er Krypo und China Investments nicht tätigt. Zusätzlich zu den 30 Aktien die Icahn momentan in seinem Portfolio hält, kommen wie schon gesagt Konkurrenzunternehmen, so wie stark gelittene Aktien (Distressed Securities) dazu. Icahn hält 70% von CVR Energy(Raffinerie mit Stand-alone Criteria: Blendingkapazitäten die die Konkurrenz nicht hat), daher kann ich dies nicht replizieren, aber halte mit 5% auch die grösste Position. Analystenmeinungen rechnen mit einem Preis von 70-90 Dollar in 1 Jahr. Crown Holdings (Verpackung) ist mit der Konkurrenz im Portfolio vertreten: Ball Corp. und Silgan Holdings, beide milliardenschwer. Die hohe Cashquote hilft nachzukaufen, wenn die Preise fallen