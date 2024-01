StGr - Stable Growth Champions

Anlageziel: Das Wikifolio strebt langfristiges und möglichst stetiges Kapitalwachstum an mit möglichst geringen Schwankungen. Anlagepolitik: Das Wikifolio investiert sein Vermögen in 10 - 25 ausgewählten Aktien von Unternehmen aus aller Welt, die die folgenden Merkmale aufweisen: - Geringe Volatilität (--> Stabilität) - Starke Resistenz in Krisenjahren in den letzten 10 Jahren (--> Stabilität) - Besonders großes Wachstum (gewünscht ist eine Performance von mind. 100% in den letzten 5 Jahren) (--> Performance) Das Wikifolio darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren, vor allem zum Schutz vor riskanten Marktphasen. Aber es müssen stets 50% des Kapitals in Aktien mit den oben beschriebenen Merkmalen investiert bleiben. Anlageprozess: Bei der aktiven Verwaltung des Wikifolios berücksichtigt der Investmentmanager charttechnische Auswertungen zu Trends, Volatilität und Wachstum, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und aktuelle Marktlage in der Welt und andere Faktoren.