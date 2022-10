Immobilienbranche Fallen Angel

Ich handele mit Immobilienaktien und anderen gefallenen Engeln. Diese sind unterbewertet und notieren 60-80% unter Substanzwert oder vorangegangenem ATH. Bei solchen Abschlägen lohnt es sich zuzugreifen. Ich setze auf deutsche Werte wie Vonovia, LEG, GrandCity, AroundTown, Fresenius, Kion, Zalando, Hello Fresh, Carnival, Bike24, Mister Spex etc. . Ich setze auf Faktorzertifikate. Aus dem Grund weil ich am Tiefpunkt mit steigenden Kursen rechne und mich daher klar long aufstelle. Mittelfristig, wenn die Rezession vorbei ist, steigen die Werte wieder. Damit werden wir (ich) überdurchschnittlich von der Longrichtung des Zertifikates profitieren. Viel Spaß beim Investieren! Ich hoffe auf guten Erfolg.