only Energie

In diesem wikifolio sollen US Aktien Sektor Energie gehandelt werden. Falls es erforderlich wird, sollen u.a. zum Versuch der Absicherung ETFs aus den Bereichen US Aktien, US Indizes, Rohstoffe, Basismaterialien und Rohstoffe ETCs gehandelt werden. Die Auswahl soll nach fest vorgegebenen Kriterien erfolgen, so dass eine Duplizierbarkeit der Trades gewährleistet ist. Im weiteren Schritt sollen diese Werte sowohl nach der Dow Theorie als auch nach den qualitativen und quantitativen Größen der Fundamentalanalyse bewertet werden, um somit die endgültige Auswahl festlegen zu können. Die Anlagedauer soll in der Regel wenige Wochen bis einige Monate betragen. In den Anlageentscheidungen sollen das Risiko- und Moneymanagement Anwendung finden.