Neuer Markt

Handelsidee

Ein Wikifolio für Anleger, die bereit sind in neue Märkte zu investieren. Sollten sich die ausgewählten Tätigkeitsfelder am Markt durchsetzten ist davon auszugehen, dass sich das investierte Kapital vervielfacht. Für höhere Rendite müssen Sie jedoch bereit sein ein höheres Risiko in Kauf zu nehmen. Das Wikifolio investiert in unterschiedliche Vermögenswerte (ETFs, Aktien, digitale Währung). Es werden Vermögenswerte gekauft, die in der Vergangenheit noch keine übermäßige Kurssteigerung erfahren haben oder erste Rückschläge erlitten haben, jedoch das Potenzial besitzen zukünftig erhebliche Kurssteigerungen zu realisieren. mehr anzeigen