Top 10 risikoarme Wikis

Handelsidee

„Nicht alle Einer in einen Korb legen“ lautet eine verbreitete Börsenweisheit. Das Risiko zu streuen ist wohl die wichtigste Regel der Geldanlage. Dies gilt auch für die Investition in Wikifolios. Die Nutzung von Dachwikifolios minimiert den Einfluss von Entscheidungen einzelner Trader und senkt so das Risiko.



Dieses Dachwikifolio investiert in die 10 renditestärksten Wikifolios mit einer Risikokennzahl von unter 0,50x. Dies ermöglicht es mit einer Investition der Anlagestrategie der 10 erfolgreichen risikoarmen Wikifolios zu folgen. Als Maßstab gilt die Rendite der letzten 12 Monate. Die Überprüfung und Neugewichtung erfolgt halbjährlich.



Die ausgewählten Wikifolio müssen außerdem folgende Kriterien erfüllen:

* länger als ein Jahr auf dem Markt

* mindestens 10.000€ investiertes Kapital

* Maximal Verlust bis zu 20% mehr anzeigen