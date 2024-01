TrendGrowthValue-Stocks

- Bei dieser Strategie wird zu 100% rein in Aktien investiert, wobei hier das globale Aktien-Universum zur Auswahl steht. - Die Aktienauswahl und ein mögliches Rebalancing erfolgen jährlich. - Es wird in 20 Aktien investiert, wobei die Aktien bestmöglich gleichgewichtet werden. - Die Aktienauswahl erfolgt dabei nach einem Scoringsystem welches sich in 3 Bereiche unterteilt: 1. Bewertung: Ist das Unternehmen gerade "günstig" im Vergleich zu seinen historischen Bewertungsmaßstäben. Zur Bewertung werden hierbei z.B. Maßstäbe wie das KUV genutzt. 2. Wachstum: Ist das Unternehmen auf einem mittel- und langfristigen Wachstumskurs (5-10 Jahre, Kriterien sind hierbei z.B. Umsatz- und Gewinnwachstum). 3. Trend: Wie hat das Unternehmen performancetechnisch bei der Kursentwicklung jeweils in den letzten 5-10 Jahren im Vergleich mit anderen Unternehmen geschlagen. Je stabiler und aufwärtsgerichteter der Trend, desto besser. Aus der Addition der Einzelscorings der einzelnen Bereich ergibt sich ein Gesamtscoring. Hiernach werden jährlich die 20 Aktien mit dem besten Scoring ausgewählt. Ziel der Strategie ist es durch diese Aktienauswahl eine langfristige Überrendite ggü. Indizes wie dem DAX, S&P500 oder dem Nasdaq100 zu erzielen.