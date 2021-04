AAA Global Asset Managers

Handelsidee

Das wikifolio kauft Aktien und Derivate auf Asset Management Gesellschaften. Der Asset Management Markt wächst kontinuierlich und so wachsen auch die vereinnahmten Verwaltungsgebühren der Gesellschaften, ohne dass proportional mehr Kostenaufwand für diese Umsatzsteigerungen anfallen. Daher sind diese Gesellschaften für long only buy and hold Vermögenswahrung sehr gut geeignet solang die Märkte nicht in hohem Masse korrigieren. Inflation und wachsende Geldmengen sind für diese Unternehmen kein Wachstumshindernis - im Gegenteil.

Investieren Sie daher in diese permanent steigenden und hochskalierenden Unternehmen. mehr anzeigen