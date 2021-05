Apple - All in Trading-Theory

Handelsidee

Diese wikifolio dreht sich um Apple und seine Zulieferer und geht der Fragen nach: Kann/Sollte man wirklich nur in ein 'Universum' investieren?



Apple ist bekannt dafür, eine der am besten geführten Lieferketten der Welt zu unterhalten. Dank seiner Größe und globalen Reichweite kann der Tech-Gigant qualitativ hochwertige Produkte verlangen und seinen Zulieferern strengere Bedingungen auferlegen.



Es sollte jedoch beachtet werden, dass es für einen kleinen oder mittelgroßen Zulieferer, der sein Geschäft auf den Verkauf von Apple-Produkten aufgebaut hat, den Untergang bedeuten kann, wenn er Apple nicht zufriedenstellt.



Apple braucht jedoch die Zulieferer, und die Zulieferer brauchen Apple. Es ist eine stromlinienförmige Beziehung, die oft für beide Seiten vorteilhaft ist, obwohl sie manchmal zu Spannungen führen kann. Die Zulieferer sind in hohem Maße von Apple und seiner allgemeinen Marktleistung abhängig.



Zulieferer Quelle: https://www.apple.com/supplier-responsibility/pdf/Apple-Supplier-List.pdf



---

Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser/Trader kann Short- und/oder Long-Positionen in der/den behandelte(n) Aktie(n) / Zertifikat(en) halten. Der Trader übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Trader weist daraufhin, dass er jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste besteht nicht.

mehr anzeigen