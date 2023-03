Trade what you see.

Ich bin kein Warren Buffett, also suche ich Chancen und kurzfristige Möglichkeiten. Ich habe keine Angst mir die Finger zu verbrennen und auch vor fallenden Messern habe ich keine Angst. Trade was ich sehe und bleibe bei meinem Plan (Stichwort: Risikomanagement). Langfristiges Buy and Hold fand ich zu unbefriedigend, weil man in Krisenzeiten starke Rücksetzer in Kauf nehmen und diese unter Umständen lange aussitzen muss. Der kurzfristige aktive Handel dagegen hat mir gezeigt, dass es möglich ist, eine kontinuierliche Performance zu erzielen und Schwankungen klein zu halten.