Hebel mit System

In diesem wikifolio soll Trading mittels Hebelprodukten stattfinden, um sowohl von steigenden, als von fallenden Kursen profitieren zu können. Die Einstiege in die Positionen werden mittels technischen Analyse ermittelt, als Hilfestellung werden verschiedene Indikatoren verwendet. Durch eine grundlegende fundamentale Analyse werden solche Werte ausgeschlossen, die entweder eine schlechten Marktlage haben, oder eine zu geringe Marktkapitalisierung aufweisen (z.B. Pennystocks). Als Basiswerte für die Hebelprodukte dienen die Assetklassen Aktien, Indizes, Edelmetalle und Rohstoffe. Zirka 70% des Musterdepots soll für Positionen reserviert sein mit einer Haltedauer zwischen wenigen Tagen und mehreren Wochen. Weiters soll ein Fokus auf Daytrading gelegt werden. Dabei liegt die Haltedauer der Positionen innerhalb eines Tages. Hauptsächlich sollen hierbei geringe Schwankungen, vor allem in den ersten Minuten zum Börsenstart in den USA, genutzt werden. Der Gesamtwert dieser Titel soll 30% des Depots nicht überschreiten. Der Anlagehorizont sollte mittel- und langfristig gewählt werden, um das Risiko kurzfristiger Kursverluste zu minimieren.