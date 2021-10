DACH und EU Nebenwerte

Handelsidee

Investiert wird fundamentalanalytisch in Nebenwerte des DACH-Raumes plus Nebenwerte aus Europa. Ich orientiere mich an Investmentprinzipien von Charlie Munger und Bewertung des Unternehmenswertes nach Damodaran. Ganz besonders achte ich auf das Management, Nachhaltigkeit und langjähriger Entwicklung von Zahlen wie der ROIC und WACC. Investiert wird in unterbewertete Unternehmen, Wachstumswerte und Sondersituationen (Übernahmen, Änderung von Regulationen ect.). Anlagehorizont ist je nach Art des Investments mehrere Monate bis viele Jahre. mehr anzeigen